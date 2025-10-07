Новини
Дания иска да ограничи социалните мрежи за деца до 15 години
Автор: Николина Александрова 18:58
©
Премиерът на Дания Мете Фредериксен обяви във вторник пред парламента намерението на правителството да забрани "някои социални мрежи“ за деца и тийнейджъри на възраст до 15 години, съобщава Ritzau.

Фредериксен заявява в обръщението си, че ограничението за социалните мрежи в Дания трябва да бъде до 15 години, като от 13 години родителите трябва да имат възможност да разрешават на децата си да използват тези мрежи.

"Мобилните телефони и социалните мрежи крадат детството на нашите деца“, заявява датският премиер.

В същото време тя не конкретизира за кои социални мрежи става дума и как забраната ще функционира на практика.

Съответният законопроект за възрастовата граница за социалните мрежи не е включен в законодателната програма на датското правителство за следващата парламентарна година. Това намалява шансовете му да бъде приет до следващите избори, които трябва да се състоят до 1 ноември 2026 г.

През последните месеци някои страни от Европейския съюз публично заявиха желанието си да ограничат достъпа на децата до социалните мрежи. Лидер в този процес е Франция, чийто президент Еманюел Макрон беше един от първите, които заявиха желанието си да забранят социалните мрежи за деца под 15 години.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също подкрепи призива за установяване на минимална възраст за достъп до социалните мрежи.

