Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
Автор: Николина Александрова 15:49Коментари (0)73
©
Министерството на отбраната на Румъния потвърди появилата се по-рано в медиите информация, че САЩ съкращават броя на войските си, разположени в Европа. Това се посочва в изявление на румънското министерство на отбраната.

Както отбелязват от Министерството на отбраната, Букурещ е бил информиран за решението на САЩ "да промени числеността на своите войски в Европа“.

"Министерството на националната отбрана бе информирано за намаляването на част от американските войски, разположени на източния фланг на НАТО, в рамките на процеса на преоценка на глобалната позиция на въоръжените сили на САЩ“, се посочва в изявлението.

От ведомството съобщават, че сред елементите на бригадата, които ще прекратят ротацията в Европа, има сили, предназначени за Румъния, разположени на авиационната база "Михаил Когелничану“.

"Това решение бе очаквано, тъй като Румъния е в постоянен контакт със своя американски стратегически партньор“, добавят от Министерството на отбраната на Румъния.

Отбелязава се още, че промяната в числеността на американските войски е "резултат от новите приоритети“ на администрацията на Доналд Тръмп, за които беше обявено още през февруари.

"При вземането на решението бе отчетен и фактът, че Северноатлантическият алианс засили присъствието и дейността си на източния фланг, което позволява на Съединените щати да коригират военната си позиция в региона“.

В същото време около 1000 американски военнослужещи ще останат разположени на територията на Румъния.

За сряда, 29 октомври, Министерството на отбраната на Румъния е планирало пресконференция по този въпрос.

По-рано медиите съобщиха, че САЩ са решили да изтеглят около 800 военни от Румъния, като се планира и намаляване на контингента в България, Словакия и Унгария.

Припомняме, че през пролетта САЩ обявиха преместването на американските военни от летище Ясенка в Полша, което е ключов център за помощ на Украйна.

По-рано бе съобщено, че САЩ разглеждат възможността за изтегляне на до 10 000 военни от Източна Европа.

Решението на САЩ е да прекрати ротацията в Европа на бригадата, която имаше подразделения в няколко страни от НАТО.

Още по темата: общо новини по темата: 221
29.10.2025 »
29.10.2025 »
27.10.2025 »
26.10.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: