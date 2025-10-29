ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
Както отбелязват от Министерството на отбраната, Букурещ е бил информиран за решението на САЩ "да промени числеността на своите войски в Европа“.
"Министерството на националната отбрана бе информирано за намаляването на част от американските войски, разположени на източния фланг на НАТО, в рамките на процеса на преоценка на глобалната позиция на въоръжените сили на САЩ“, се посочва в изявлението.
От ведомството съобщават, че сред елементите на бригадата, които ще прекратят ротацията в Европа, има сили, предназначени за Румъния, разположени на авиационната база "Михаил Когелничану“.
"Това решение бе очаквано, тъй като Румъния е в постоянен контакт със своя американски стратегически партньор“, добавят от Министерството на отбраната на Румъния.
Отбелязава се още, че промяната в числеността на американските войски е "резултат от новите приоритети“ на администрацията на Доналд Тръмп, за които беше обявено още през февруари.
"При вземането на решението бе отчетен и фактът, че Северноатлантическият алианс засили присъствието и дейността си на източния фланг, което позволява на Съединените щати да коригират военната си позиция в региона“.
В същото време около 1000 американски военнослужещи ще останат разположени на територията на Румъния.
За сряда, 29 октомври, Министерството на отбраната на Румъния е планирало пресконференция по този въпрос.
По-рано медиите съобщиха, че САЩ са решили да изтеглят около 800 военни от Румъния, като се планира и намаляване на контингента в България, Словакия и Унгария.
Припомняме, че през пролетта САЩ обявиха преместването на американските военни от летище Ясенка в Полша, което е ключов център за помощ на Украйна.
По-рано бе съобщено, че САЩ разглеждат възможността за изтегляне на до 10 000 военни от Източна Европа.
Решението на САЩ е да прекрати ротацията в Европа на бригадата, която имаше подразделения в няколко страни от НАТО.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 221
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: