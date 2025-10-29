Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа

© Министерството на отбраната на Румъния потвърди появилата се по-рано в медиите информация, че САЩ съкращават броя на войските си, разположени в Европа. Това се посочва в изявление на румънското министерство на отбраната.



Както отбелязват от Министерството на отбраната, Букурещ е бил информиран за решението на САЩ "да промени числеността на своите войски в Европа“.



"Министерството на националната отбрана бе информирано за намаляването на част от американските войски, разположени на източния фланг на НАТО, в рамките на процеса на преоценка на глобалната позиция на въоръжените сили на САЩ“, се посочва в изявлението.



От ведомството съобщават, че сред елементите на бригадата, които ще прекратят ротацията в Европа, има сили, предназначени за Румъния, разположени на авиационната база "Михаил Когелничану“.



"Това решение бе очаквано, тъй като Румъния е в постоянен контакт със своя американски стратегически партньор“, добавят от Министерството на отбраната на Румъния.



Отбелязава се още, че промяната в числеността на американските войски е "резултат от новите приоритети“ на администрацията на Доналд Тръмп, за които беше обявено още през февруари.



"При вземането на решението бе отчетен и фактът, че Северноатлантическият алианс засили присъствието и дейността си на източния фланг, което позволява на Съединените щати да коригират военната си позиция в региона“.



В същото време около 1000 американски военнослужещи ще останат разположени на територията на Румъния.



За сряда, 29 октомври, Министерството на отбраната на Румъния е планирало пресконференция по този въпрос.



По-рано медиите съобщиха, че САЩ са решили да изтеглят около 800 военни от Румъния, като се планира и намаляване на контингента в България, Словакия и Унгария.



Припомняме, че през пролетта САЩ обявиха преместването на американските военни от летище Ясенка в Полша, което е ключов център за помощ на Украйна.



По-рано бе съобщено, че САЩ разглеждат възможността за изтегляне на до 10 000 военни от Източна Европа.



Решението на САЩ е да прекрати ротацията в Европа на бригадата, която имаше подразделения в няколко страни от НАТО.