|Daily Mail: Британска двойка чула за евтини имоти в България и си купила тристайна къща
35-годишната Ейми Смердън и 53-годишният ѝ съпруг Джери винаги са мечтали да живеят извън забързаното ежедневие, но са осъзнали, че не могат да си позволят ипотека във Великобритания. Двойката, която има двама сина - на осем и шест години, и момчета близнаци - на пет години, е чула за евтини имоти в България и е купила тристайна къща за 7 000 паунда през 2024 г., за да я превърне в ваканционен дом.
След като Ейми получила част от наследството си след смъртта на дядо си, семейството решило да се изнесе за постоянно и купило парцела със склад близо до град Попово. Джери, който управлява магазин за вейпове и сладоледен салон във Великобритания, превърна склада в обитаем дом в началото на тази година.
Ейми и децата им - и най-големият ѝ осемгодишен син от предишна връзка - се преместили от Самърсет през март 2025 г. Сега те ремонтират дома с бюджет от 10 000 паунда и се чувстват "свободни“ - и казват, че са успели да спестят 1801 паунда на месец.
Ейми заяви: "Възвърнахме контрола над живота си.“
Джери, който има четирима по-големи сина от предишни връзки, каза: "Голяма част от това беше да си дадем свобода. Собствената ми страна ме разочарова. Не можахме да получим никаква помощ с плащането на общински данък - и след това на вратата се появява съдебен изпълнител. Борехме се да оцелеем във Великобритания.“
Семейството е посещавало България няколко пъти на почивка и е смятало, че е "прекрасна“ страна. След като видели други да купуват имоти в чужбина, Ейми и Джери започнали да разглеждат наличните имоти и се решили на дом в България, предлагащ по-добър стандарт на живот.
Ейми заяви: "Винаги имотът е бил замислен да бъде ваканционен дом. Струваше 7 000 паунда - цената, която бихте платили за почивка. Тогава нямахме намерение да емигрираме.“ Но когато семейството започнало да размишлява повече върху живота си във Великобритания, те се замислили колко лесно би било да се преместят в България.
