|"Да, били сме на Луната" - НАСА отговори на конспиративните коментари на Ким Кардашиян
По време на епизод от телевизионния сериал "Семейство Кардашиян" тя изрази съмнения дали мисията "Аполо 11" изобщо се е състояла и сподели впечатлението си от конспиративните теории. "Няма гравитация на Луната. Защо знамето се вее? Защо няма звезди?", заяви тя. Часове след излъчването на епизода изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи отговори в социалните мрежи: "Да, били сме на Луната преди… шест пъти! И още по-добре: мисията "Артемида" се подготвя да ни върне там."
Кардашиян поясни, че съмненията ѝ се основават на онлайн видеоклипове с коментари на астронавта Бъз Олдрин, вторият човек, стъпил на Луната след Нийл Армстронг, които отдавна се разпространяват онлайн в редактирана или подвеждаща форма, и че тези видеоклипове са я накарали да постави под въпрос официалната версия за кацането. В отговор, Дъфи покани Кардашиян да присъства на предстоящото изстрелване на мисията "Артемида" в Космическия център "Кенеди".
Конспиративните теории за фалшивото кацане на Луната се обсъждат от десетилетия, но според Института за физиката всички твърдения са дискредитирани чрез фотографски, радиационни и физически доказателства, включително 382 килограма лунна скала, донесена от астронавтите на "Аполо", която е проверена в лабораториите по света.
Коментарите идват на фона на нарастващото напрежение между НАСА и администрацията на Тръмп, която предложи големи съкращения на бюджета и преструктурирането на агенцията.
