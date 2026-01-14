ЗАРЕЖДАНЕ...
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
©
"Аз много се съмнявам, че Доналд Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех. Вчера той направи едно изявление, че помощта е на път. И след като беше попитан, точно какво означава това, той не даде отговор. Но негов много близък приятел, сенатор Линдзи Греъм, каза, че това ще бъде една хибридна атака, която включва военни удари, много силни кибератаки и медийни удари," каза той в пряко включване по вайбър.
Според него, това ще бъде т. нар. интегрирана операция, която най-вероятно вече е разработена и е въпрос на дни, това да бъде реализирано.
"Дали властта ще успее този път наистина пак да оцелее, ми е трудно да кажа, но има още един много силен симптом. Стивън Уиткоф е направил среща със сина на последния ирански шах, което само по себе си показва, че това е алтернативата. Това е, което се предлага на иранците, но този път много ясно и категорично."
Още по темата
/
Костадинов: Не признаваме поетия от премиера ангажимент, България да изпраща военни кораби в Черно море
08.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Митрофанова: Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена "руска заплаха" като претекст за сплашване на населението
31.12
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
19.12
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
16.12
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се стовари върху Европа и върху България. Трябва да имаме план "Б"
15.12
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
15.12
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
02.12
Още от категорията
/
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
СВР Русия: Патриарх Вартоломей е "антихрист в расо", обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави
13.01
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
Петър Колев: Правителството в РСМ има някаква стратегия за стимулиране на агресията към всичко българско
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Помощта е на път": Тръмп призова иранците да продължат да протес...
17:34 / 13.01.2026
Иран се готви да екзекутира 26-годишния Ерфан за участие в антипр...
16:17 / 13.01.2026
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счу...
15:42 / 13.01.2026
Френските фермери отново влязоха с трактори в Париж, планират про...
12:01 / 13.01.2026
Протестиращите гръцки фермери отказаха среща с Мицотакис в послед...
10:42 / 13.01.2026
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново ...
10:05 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.