"Четвъртият райх": Мъск публикува меме със свастика на фона на гигантската глоба от ЕС
В X той препубликува публикация от анонимен акаунт, в която флагът на ЕС "се спуска“, разкривайки флаг със свастика. Под снимката има надпис "The Fourth Reich“ ("Четвъртият райх“). Мъск добави кратък коментар: "pretty much“ ("почти точно“)
По-рано социалната мрежа Х (по-рано Twitter), която принадлежи на американския милиардер Илон Мъск бе глобена от Европейската комисия.
Според ЕС, компанията на Мъск грубо е пренебрегнала ключовите изисквания на DSA относно модерацията на съдържанието и прозрачността на работата на платформата. Самият Маск нарича глобата политически мотивирана и обвинява Брюксел в "сериозно ограничаване на свободата на словото".
