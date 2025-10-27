ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Четирима българи се явят на съд в Париж по делото "Червените ръце"
През юли 2024 г. българските власти задържаха трима мъже, свързани с крайнодесни групи, по подозрение за участие в този акт. Един от тях бе екстрадиран във Франция през септември същата година. Други двама бяха задържани в България и Хърватия.
Френският прокурор Лоре Беку определи този случай като част от поредица опити за дестабилизация, целящи да "сеят смут“ и "да създадат разединение“ сред френското население. Обвинените твърдяха, че са били подбудени от четвърти участник.
Тази акция привлече вниманието на френския президент Еманюел Макрон, който осъди нападението, заявявайки, че "Републиката, както винаги, ще остане непоклатима пред лицето на отвратителния антисемитизъм“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 551
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: