24-тата среща относно преговорния процес с Черна гора ще се проведе в Брюксел на 16 декември.
"Днес ще затворим още пет глави за Черна гора. Това е много добра новина за Черна гора и нейните европейски стремежи, и много важна новина за нас - че можем да затворим всички глави до края на 2026 г.“, заявява Милойко Спаич преди срещата.
Както е посочено подробно от пресслужбата на Съвета на ЕС, това се отнася до Глава 3 относно правото на установяване и свободното предоставяне на услуги, Глава 4 относно свободното движение на капитали, Глава 6 относно дружественото право, Глава 11 относно селското стопанство и развитието на селските райони и Глава 13 относно рибарството.
Еврокомисар Марта Кос отбелязва, че заедно с главите, затворени от Черна гора днес, те ще станат 12.
"Това е водеща страна и Европейската комисия подкрепя желанието на черногорските власти да затворят всички глави до края на 2026 г. - но, разбира се, все още има много работа за вършене. За да затворят всички глави, ще е необходимо да се осъществят още много реформи, включително в съдебната система, борбата с корупцията и свободата на медиите“, отбелязва Кос.
