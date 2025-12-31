Челен сблъсък между два влака на железопътната линия, водеща към Мачу Пикчу. Потвърдената информация е за една жертва и за още 40 ранени, пишат световните медии.Перуанската полиция разследва сблъсъка на влакове между Inca Rail S.A. и PeruRail S.A., които основно превозват туристи до това емблематично място, което привлича над един милион посетители всяка година.Според здравен служител, около 20 души са в сериозно състояние, като сред ранените има и доста чуждестранни туристи.