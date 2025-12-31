ЗАРЕЖДАНЕ...
Челен сблъсък на влакове край Мачу Пикчу, има жертва и ранени
Перуанската полиция разследва сблъсъка на влакове между Inca Rail S.A. и PeruRail S.A., които основно превозват туристи до това емблематично място, което привлича над един милион посетители всяка година.
Според здравен служител, около 20 души са в сериозно състояние, като сред ранените има и доста чуждестранни туристи.
