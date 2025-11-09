© виж галерията Крал Чарлз III, наследникът принц Уилям от Уелс, членове на британското кралско семейство и водещи политици участваха в церемония по случай Деня на паметта (Remembrance Day) в центъра на Лондон, посветена на загиналите войници от Първата и Втората световна война. Церемонията беше излъчена от Sky News.



Remembrance Day е известен също и като Ден на мака или Ден на ветераните. Цялата предишна седмица (Remembrance Week) бе посветена на загиналите войници от Първата и Втората световна война.



В 11:00 ч. местно време (13:00 ч. българско време) членове на кралското семейство, заедно с останалата част от страната, почетоха с две минути мълчание загиналите военнослужещи, съпроводени от камбаните на Биг Бен, часовниковата кула на двореца Уестминстър. След това Чарлз III положи венец пред Кенотафа, символичен паметник на загиналите войници в центъра на Лондон.



Премиерът Кийр Стармър също участва в церемонията по полагане на венци.



"Такава жертва заслужава повече от [тържествено] мълчание, поради което това правителство е ангажирано да подкрепя ветераните, техните семейства и тези, които са служили. Днес ние си спомняме [за падналите] и подновяваме ангажимента си да отстояваме ценностите, за които са се борили“, се казва в изявление, публикувано от кабинета на министър-председателя.



На събитието присъстваха и бившите министър-председатели Джон Мейджър (1990-1997), Тони Блеър (1997-2007), Гордън Браун (2007-2010), Дейвид Камерън (2010-2016), Тереза ​​Мей (2016-2019), Борис Джонсън (2019-2022), Лиз Тръс (2022) и Риши Сунак (2022-2024).



Венци бяха положени и от началник-маршал на авиацията Ричард Найтън, началник на щаба на отбраната на британските въоръжени сили; Кеми Баднок, лидер на опозиционната Консервативна партия; Линдзи Хойл, председател на Камарата на общините; членове на правителството; и посланици на Британската общност.



Парад на ветераните



По-късно в центъра на Лондон се проведе парад, организиран от благотворителната организация "Кралски британски легион“. В него участваха около 10 000 британски ветерани, включително около 20 от Втората световна война, 80-годишнината от която се отбелязва тази година. Повечето от ветераните от най-кървавия конфликт на 20-ти век, носещи медали и отличия, се возеха по главните улици на града в инвалидни колички, бутани от по-младите им сънародници.



Катрин, принцеса на Уелс, положи венец на паметника на загиналите в Националния мемориален парк близо до Бирмингам.



Денят на паметта традиционно се отбелязва във Великобритания в неделята, най-близка до 11 ноември – денят, в който крал Джордж V учредява Ден на паметта на загиналите от Първата световна война през 1919 г. Според статистиката на парламента на Великобритания, приблизително 880 000 британски военнослужещи са загинали в Първата световна война – повече отколкото във всяка друга война.



Първата световна война свършва на 11 ноември 1918 г., когато германците подписват примирие. Военните действия официално приключват "в 11-ия час на 11-ия ден от 11-ия месец“.