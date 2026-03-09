Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Церемонията по полагане на клетва за вярност към новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей ще се състои на 9 март в Техеран. Това съобщи агенция Fars.

Според нейната информация, тържествените мероприятия ще започнат в 15:00 часа местно време (13:30 часа българско време) на площад Енгеляб в центъра на иранската столица.

Иранската революционна гвардия се закле във вярност на новия върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей, след като той бе назначен за наследник на баща си от Съвета на духовниците, предаде по-рано Reuters.

Моджтаба Хаменей бе избран след убийството на баща му, аятолах Али Хаменей, при съвместни американско-израелски удари на 28 февруари 2026 г.