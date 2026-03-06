Сподели close
Цените на петрола в петък, 6 март, започнаха да падат за първи път през последните шест дни. Правителството на САЩ обмисля възможността да се намеси на фючърсния пазар, за да спре ръста на цените, и издаде разрешения за закупуване на руски петрол, за да смекчи ограниченията, причинени от войната в Близкия изток, съобщава Reuters.

Към 6:40 часа българско време фючърсите на петрола от сорта Brent поевтиняха с 95 цента, или с 1,1% - до 84,46 долара за барел. West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 1,08 долара, или с 1,3% - до 79,93 долара.

Въпреки това динамиката е нестабилна. Според информация на investing, вече в 10:40 часа българско време петролът отново започна да поскъпва: Brent добави 20 цента, а WTI - 40.

По резултатите от седмицата и двата сорта отбелязаха най-голям ръст от момента на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Brent поскъпна с 16,4%, а WTI се повиши с 19,2%.

Резкият ръст на цените настъпи след началото на войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран – от друга. Това спря движението на танкерите през Ормузкия проток, по който обикновено се транспортира около една пета от световните дневни доставки на петрол.