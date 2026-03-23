Sky News Ед Конуей.
Той отбелязва, че ''е необикновено да се види степента на икономически удар'', преживяна в резултат както на последното изявление на Тръмп, така и на новините от последните дни.
Спадът на цената на петрола е ''изключително бърз'', добавя Конуей, посочвайки: ''Сега изведнъж [пазарите] реагираха по много различен начин - внезапен проблясък на надежда. Цените на петрола се сринаха, доходността на златните облигации... също се срина''.
Конуей отбелязва още, че има ''огромни въпроси'', които остават без отговор - главно дали критичният Ормузки проток може да бъде отворен отново безопасно за корабоплаване.
''Тази част на света е толкова важна, що се отнася до производството на енергия, на торове, хелий, които наистина са важни за здравето и за технологиите.
''Ако наистина има някакъв напредък в отварянето на това, за което все още не чуваме... тогава това би било изключително''.
Конуей предупреждава, че можем да очакваме повече нестабилност през следващите часове.
