Цените на имотите в Гърция надхвърлят двойно реалната си стойност
На второ място се нареждат Пирея и околните ѝ райони, където е отчетено кумулативно поскъпване съответно от 110% и 115%, достигайки 2540 евро/кв.м в Пирея и 2167 евро/кв.м в предградията му.
Най-същественият дял от този ръст е реализиран през периода 2023–2024 г., вследствие на промените в условията за получаване на разрешение за пребиваване по програмата "Златна виза“. Те насочиха интереса на голяма част от чуждестранните инвеститори към Пирея, тъй като това остава една от малкото зони в Атика, където все още може да се кандидатства при по-ниския праг от 250 000 евро.
Защо се появява тази разлика?
През последната година в Гърция цените на имотите също надхвърлят двойно реалната стойност. Средната искана цена за жилищни имоти в евро на квадратен метър в Гърция е почти два пъти по-висока от цената, посочена в договорите за покупко-продажба, според национално проучване на Prosperty, представено във вторник в контекста на конференцията за недвижими имоти Prodexpo 2025, цитирано от гръцката медия Ekathimerini.
Разликата е още по-голяма въз основа на крайната стойност, тъй като продавачите искат средно 307 700 евро, в сравнение със 105 000 евро, което е средната обявена стойност в договорите за покупко-продажба.
