Цените на горивата в Турция скачат тази нощ

© Колебанията в цените на суровия петрол Brent са повлияли на цените на горивата. Очаква се цените на дизела да се увеличат с 2,05 лири за литър, считано от полунощ тази вечер. Очаква се цените на бензина да останат непроменени.



Колебанията в цените на суровия петрол сорт Brent продължават да оказват влияние върху пазара на горива, пише Нaberler.com.



Суровият петрол Brent се търгува на цена от 68,93 долара, което е спад от 0,30%, и е загубил приблизително 8% от стойността си от началото на годината. Тази нестабилност на международните пазари се отразява на цените на бензиностанциите в Турция, било то чрез повишения на цените или отстъпки.



Цената ни дизела се повишава с 2.05 лири



Според последните развития, очаква се цените на дизела да се повишат с 2,05 лири за литър, считано от полунощ тази вечер. Цените на бензина в момента не са променени.



Според текущите цени, дизелът, който в момента се продава на средна цена от 52,21 лири в Истанбул, ще се повиши до 54,26 лири след увеличението на цената. Цените на бензина ще останат непроменени на 52,89 лири в Истанбул, 53,68 лири в Анкара и 54 лири в Измир.



Текущи цени



Истанбул (европейска страна)



Бензин 52,89 TL



Дизел: 52,19 лири



Пропан-бутан: 26,51 лири



Истанбул (Анадолска страна)



Бензин: 52,69 турски лири



Дизел: 52.03 TL



Пропан-бутан: 25,88 лири



Анкара



Бензин: 53,68 TL



Дизел: 53,15 лири



Пропан-бутан: 26,40 лири



Измир



Бензин: 54,00 TL



Дизел: 43,48 лири



Пропан-бутан: 26,33 лири



Адана



Бензин: 54,56 TL



Дизел: 54.06 TL



Пропан-бутан: 26,89 лири



Цените на петрола се определят от много фактори, включително баланса между търсенето и предлагането, глобалните икономически перспективи, решенията за производство от страните от ОПЕК+ и геополитическите развития. Колебанията в обменния курс на долара също играят съществена роля за въздействието на тези цени върху вътрешния пазар.