Изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева представи доклад пред Европейска комисия в Брюксел. Докладът на тема: "Възстановяване на енергията на Европа“, показва, че "енергията" на стария континент забая ход в области като търговия, енергетика - "цените на електроенергията са два пъти по високи от тези в САЩ, посочва за примет Георгиева"."Благодаря ти, скъпа Урсула фон дер Лайен, за тази специална възможност: да се присъединя за малко към твоя невероятен екип", започва доклада си директорът на МВФ."ФОКУС" представя докладана на директор на МВФ Кристалина Георгиева без редакторска намесаТук съм, за да говоря за възстановяването на енергетиката на Европа, защо е важно и как може да се осъществи.Много ми хареса да бъда част от Комисията и ми е приятно да се върна у дома. Европа е прекрасно място – богато, творческо, справедливо. Родина на древните градове Атина и Рим, но и на производителите на най-модерни микрочипове и на всеки втори самолет в света.Но преди всичко, тя е родина на най-доброто изобретение на 20-ти век: двигателят на конвергенцията на ЕС, който повдига общности, страни и стандарти на живот в цялата организация.Но двигателят на конвергенцията в Европа забавя ход. Той е възпрепятстван от непълния единен пазар и самодоволството относно това, което е необходимо, за да се конкурира в днешния и утрешния свят.И това се случва, докато Европа е изправена пред огромни външни заплахи:На изток руската инвазия в Украйна хвърля тъмна сянка върху най-ценното постижение на Европа – мира за нейните граждани.А на запад трансатлантическият алианс е накърнен, което може да доведе до високи разходи. Според нашите изчисления, ако се стигне до прекъсване на търговските отношения, това може да струва на ЕС около 0,3 % от БВП през тази и следващата година, в допълнение към вече загубения половин процентен пункт.Вие имате изключително важна задача: да поведете Европа към преодоляване на препятствията, които я задържат.: икономиката на Европа се свива в относително изражение, а размерът има значение. Когато бях повикана в Брюксел през 2010 г., БВП на ЕС беше равен на този на САЩ и много по-голям от този на Китай. Но сега – вижте как се е променило това: тук виждаме БВП, а тук – БВП на глава от населението. Европа все още е богата, но относителното й богатство ерозира и ще става все по-трудно да се поддържа нейният ценен социален модел.: Европа някога беше лидер по производителност, но сега изостава, а производителността е важна – всъщност тя е основното предизвикателство. Вляво е производителността на технологичния сектор в САЩ и ЕС, а вдясно – същата за нетехнологичния сектор. Разликата продължава да нараства.: европейските фирми някога доминираха, но сега са по-малко конкурентоспособни и по-малко способни да растат, а мащабът на предприятията е от значение. Ето пазарната капитализация на фирми, създадени през последните 50 години — вижте как САЩ засенчват ЕС, особено в областта на високите технологии.Европа има много стартиращи фирми, но те се борят да растат – и това кара много европейски иноватори да търсят късмета си в чужбина.Заради хората си и за да запази позициите си в света, Европа трябва да расте повече. И за да го направи по динамичен и устойчив начин, трябва да си постави една основна цел: много по-бърз растеж на производителността.Добре, но как?Чрез по-решителни усилия в две основни направления:Първо, структурни реформи на национално равнище, насочени към повишаване на гъвкавостта на местните пазари на продукти и труд; иВторо, завършване на единния пазар, насочено към четирите свободи на ЕС – свободното движение на стоки, услуги, работна ръка и капитал.Вие и вашите екипи работите усилено и в двете направления – моля, продължавайте да полагате още по-големи усилия.Знаем, че прекомерната и неадекватна регулация налагат големи разходи на Европа:По отношение на трансграничното движение на работна ръка, регулаторните бариери и други фактори правят преместването около осем пъти по-скъпо, отколкото между 50-те щати на САЩ.В енергетиката ограничените връзки между електропреносните мрежи и ресурсите, съчетани с геополитически фактори, водят до това, че средната цена на енергията в Европа е двойно по-висока от тази в САЩ, при висока волатилност и вариации.В областта на финансите банковата система, разделена на 27 национални части, съчетана с малки и фрагментирани капиталови пазари, води до това, че финансовата система на Европа, която възлиза на 60 трилиона евро, се занимава с това, което аз наричам "лениви пари“ – прекалено страхлива, за да поеме достатъчно рискове, за да подкрепи растежа.Вие можете да предложите решения на тези предизвикателства.В сътрудничество с държавите членки трябва да проведете дълбока "регулаторна промяна“, за да премахнете старите правила, които причиняват повече вреда, отколкото полза – вреда, която включва непропорционално тежест за малките фирми, както можем да видим от презентацията.И докато правите това, трябва да се противопоставите решително на неравномерното прилагане и "прекомерното регулиране“, тъй като държавите-членки добавяват изисквания, които далеч надхвърлят минималните изисквания, предвидени в директивите на ЕС.Тъй като единният пазар функционира на базата на 27 национални правни режима за фирмите, ние от МВФ силно подкрепяме вашата решимост да въведете 28-и режим, който да позволи на фирмите да се включат в единна, общоевропейска правна рамка, обхващаща дружественото право и несъстоятелността, която с времето да се разширява.Призоваваме за бързи действия и настояваме те да бъдат предприети чрез регламент на ЕС, а не чрез директива – Европа не се нуждае от 28-и режим с 27 версии!За мобилността на пазара на труда, от своя страна, са необходими много стъпки. Ключови сред тях са: взаимното признаване на квалификациите, преносимостта на социалното осигуряване и гъвкавите пазари на жилища. Европа не може да просперира без мобилна работна сила.Преминавайки към енергетиката, виждаме стратегическа уязвимост, която засяга всяка фабрика, център за данни и домакинство в целия ЕС – уязвимост, която пряко засяга конкурентоспособността и устойчивостта. Интеграцията изисква премахване на националните субсидии, изграждане на междусистемни връзки, хармонизиране на достъпа до електропреносната мрежа и тарифите, както и ускоряване на процедурите за издаване на разрешения за възобновяеми енергийни източници и съхранение.Всичко това трябва да бъде интегрирано в един европейски план за производство, пренос и разпределение на електроенергията.За да се отговори на стратегическите нужди на Европа – от енергийна сигурност до отбрана – са необходими съвместни действия. И тези действия, според нас, трябва да бъдат подкрепени с съвместно финансиране. Ние в МВФ виждаме основание за по-голямо емитиране на дълг от страна на ЕС в ключови области, за да се стимулира ефективно предоставянето на европейски публични блага.Въпреки високите равнища на публичен дълг в няколко държави членки – където призоваваме за фискална консолидация – общата публична задлъжнялост на ЕС остава под тази на Китай и САЩ. Така че има известно пространство за действие; използвайте го разумно, стратегически. Но го използвайте.В същото време Европа трябва да насърчи своя съюз за спестявания и инвестиции, за да насочи рисковия капитал – не само от огромния пул от спестявания в Европа, но и от глобалните пазари – към най-иновативните си фирми, като осигури трансгранично споделяне на риска, по-висока възвръщаемост и по-бърз растеж.Моля ви, погледнете броя на борсите, търговските платформи и клиринговите къщи в ЕС в сравнение със САЩ. Абсурдно! Призоваваме политическият акцент да се премести от националните към европейските финансови пазари.Знаем, че паневропейските финанси са обвързани с национални ограничения. Страните се страхуват от внесени финансови и фискални рискове, защитават местните банкови кооперации, защитават позициите си в регистрацията на инвестиционни фондове и много други.И като бивш вицепрезидент по бюджета на ЕС, бих искал да добавя, че бюджетирането, основано на резултатите, в рамките на многогодишната финансова рамка може да играе силно подкрепяща роля за съгласуването на националните и общите европейски интереси.Накрая, продължавайте да търгувате, продължавайте да бъдете глас за търговията, основана на правила! Приветствам вашите усилия да използвате добре преговорната сила на Европа за сключване на търговски споразумения с ключови партньори. Приветствам вашите скорошни споразумения с Меркосур и Индия. Още, моля!И ако някой се съмнява в ползите от общата търговска политика, ето още една анимация. Тук виждаме размера и отвореността на пазарите на различните страни.