CNN източници, запознати с въпроса, като това е първата известна атака на САЩ по цел в страната.
Президентът Доналд Тръмп изглежда е признал за първи път атаката в интервю миналата седмица, което първоначално не привлече особено внимание, въпреки че той не е посочил много подробности, включително когато репортерите са го попитали директно за това в понеделник.
В интервю на 26 декември Тръмп пе признал, според американската медия, че САЩ са унищожили някакъв вид "голямо съоръжение, откъдето идват корабите", докато е говорел за кампанията на администрацията си срещу Венецуела. Запитан отново за това в понеделник, той е заявил, че САЩ са атакували "в района на дока, където товарят лодките с наркотици“. Но е отказал коментар, когато е попитан дали атаката е била извършена от военните или от ЦРУ.
Ударът може значително да ескалира напрежението между САЩ и венецуелския президент Николас Мадуро, на когото САЩ оказват натиск да се оттегли чрез агресивна военна кампания.
САЩ са предприели удари, унищожавайки повече от 30 лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан в рамките на това, което описват като кампания за борба с наркотиците, а Тръмп е наредил блокада на санкционираните петролни танкери, пристигащи и напускащи Венецуела. Тръмп също така многократно е заплашвал да предприеме удари във Венецуела, но до атаката на ЦРУ по-рано този месец единствените известни удари на САЩ срещу цели във Венецуела бяха срещу лодки, заподозрени в трафик на наркотици в международни води.
ЦРУ е отказало да коментира. Американската телевизия е поискала коментар от Белия дом, Командването за специални операции на САЩ и Министерството на комуникациите и Министерството на външните работи на Венецуела.
