Американските военни са ударили по грешка началното училище в Иран при първите удари във военната операция срещу страната, вероятно, заради грешна разузнавателна информация. Това съобщава, като се позовава на източници, запознати с разследването на скандала.Според иранските държавни медии при удара на 28 февруари са загинали 168 деца и 14 учители.Информацията, с която са разполагали военните, е била, че в района на училището в град Минаб е имало база на военноморските сили на Иран. Централното командване на САЩ е заложило координатите за ракетния удар, като е използвало стари данни на Агенцията за военно разузнаване, което е допринесло за объркването, отбелязват източниците на CNN.Сателитни изображения от 2013 г. показват, че училището и базата на Ислямската революционна гвардия някога са били част от един и същ комплекс. Но снимки от 2016 г. разкриват, че е била издигната ограда, която да отделя училището от останалата част на базата, и че е бил построен отделен вход към училището. През декември 2025 г. снимките показват десетки хора в двора на училището, които очевидно си играят.До момента президентът Доналд Тръмп, както и отговорните американски агенции не коментират резултатите от разследването на инцидента.