при която загинаха двама студенти, а други девет бяха ранени, съобщи CNN
"Лице от интерес" е в ареста, каза Джош Естрела пред CNN днес.
ФОКУС припомня, че нападението стана вчера следобед в департамента по физика по време на изпитна сесия.
По-късно местната полиция публикува и запис на лице, представляващо интерес към нападението.
