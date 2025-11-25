Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Украйна се е съгласила с мирното предложение на САЩ, "незначителни детайли“ остават за уточняване, но руската страна все още мълчи. Това беше съобщено във вторник, 25 ноември, от американския телевизионен канал CBS News, позовавайки се на американски служител.

Според източникът украинското правителство се е съгласило с мирното предложение, за да спре войната, разгърната от Русия.

"Украинците са се съгласили на мирно споразумение“, заявява служителят пред CBS News.

Той добавя: "Има някои незначителни детайли, които трябва да бъдат решени, но те са се съгласили на мирно споразумение.“

Телевизионният канал припомня, че по-рано стана известно, че министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е пристигнал в Абу Даби (ОАЕ) за преговори с руската делегация.

"Оставаме много оптимистично настроени“, допълва служителят.

Според него Дрискол също е "оптимист“.

"Надяваме се скоро да получим отговор от руснаците. Всичко се движи бързо“, подчертвава източникът пред журналистите.

Припомняме, че на 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха преговори в Женева, Швейцария, за мирен план за прекратяване на войната. В съвместното изявление на страните се съобщи, че делегациите са подготвили актуализиран рамков документ за мирно споразумение.

На 24 ноември Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите, съобщи, че мирният план на САЩ е бил намален от 28 на 19 точки след разговори между украинската и американската делегация в Женева.

На 25 ноември секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) Рустем Умеров заяви, че делегациите на САЩ и Украйна са "постигнали общо разбирателство по ключовите условия на споразумението, обсъдено в Женева“. Според него Киев сега чака европейска подкрепа и се готви за посещението на Зеленски в САЩ тази седмица, за да се споразумеят за последните детайли с президента на САЩ Доналд Тръмп.