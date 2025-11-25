CBS News двама американски официални представители и двама дипломатически източници, които не са упълномощени да говорят публично. "Секретарят Дрискол се срещна с членове на руската делегация [в понеделник вечерта] за няколко часа в Абу Даби. Планирано е да се срещне с тях отново през деня [вторник], за да обсъдят мирния процес и да ускорят мирните преговори“, заявява американски представител.
Не е ясно кои други лица са част от американската делегация в Абу Даби.
Срещите се провеждат на фона на засилените усилия на президента Тръмп да постигне примирие в продължаващата вече почти четири години война между Русия и Украйна, като американски официални лица провеждат разговори с пратеници от двете страни.
През уикенда Дрискол, държавният секретар Марко Рубио, пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф, зетят на президента Джаред Къшнър и дипломати от Украйна и европейски съюзници участваха в преговори в Женева, Швейцария. Срещата на Дрискол с руски представители следва посещението му в столицата на Украйна миналата седмица.
Американски и украински представители са обсъдили и евентуално посещение в САЩ тази седмица на украинския президент Володимир Зеленски. Към момента няма конкретни планове за посещение на украинския лидер.
Все още не е ясно колко близо са Русия и Украйна до сключване на споразумение.
Миналата седмица американската медия получи проект на предложение, подкрепено от администрацията на Тръмп, за прекратяване на войната. Предложеният план включваше няколко разпоредби, които Зеленски е отхвърлял в миналото, включително изискването Украйна да се откаже от цялата си Донецка област – включително части, които не са окупирани от Русия – и да прекрати усилията си за присъединяване към НАТО.
Според американски и украински официални лица има и придружаващ документ, свързан с гаранциите за сигурност. Олга Стефанишина, посланик на Украйна в САЩ, заяви в неделя, че документът уточнява, че САЩ възнамеряват да предложат "гаранции за сигурност“ в съответствие с член 5 от договора за НАТО, който задължава членовете да се притекат на помощ на държава от НАТО, която е подложена на нападение.
