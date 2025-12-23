CBS.
Документите включват съдебни записи, имейли, вътрешни записи на ФБР и Министерството на правосъдието, призовки, снимки, електронни таблици, аудиозаписи и стотици видеа.
Комплектът съдържа и данни, свързани със смъртта на Епстийн във федералния арест през 2019 г.
Публикуването на документите следва приемането на Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн, който изисква Министерството на правосъдието да публикува докладите. Законът позволява редактиране на досиета, за да се защитят личните данни на жертвите, да се премахват снимки на насилие и материали със сексуално насилие над деца, както и в случаи, когато публикуването би могло да застраши активни разследвания или наказателни производства.
Според CBS, в някои случаи не е ясно защо определени части от документите са били зачернени.
