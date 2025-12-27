blue News.
Бурята започна през нощта на 27 декември от север, с много силни ветрове, като за по-голямата част от Швеция бяха издадени жълти и оранжеви предупреждения за времето, според местния портал Expressen.
"Вятърът ще продължи да се усилва и скоро ще имаме поривисти ветрове в районите, където са издадени оранжеви предупреждения. Най-висока сила ще бъде следобед, докато ще се успокои малко през вечерта и нощта“, предупреди метеорологът Кьел Лунд.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.