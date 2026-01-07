The Independent.
Има жълт код за лед в почти цялата страна - Англия, Уелс и Северна Ирландия. Те ще останат в сила до 11:00 часа в сряда. В Шотландия предупреждението за сняг и лед ще продължи до полунощ.
LNER отчете 24 нарушения на разписанията, причинени от обилния снеговалеж в Северна Шотландия. Макар Network Rail да обяви, че линията северно от Единбург е отворена отново, компанията подчертава, че условията остават рисковани за пътуващите.
Очаква се бурята "Горети" да засегне Великобритания и Франция, като последиците във Франция се очакват да бъдат най-тежки в четвъртък и петък.
Международният оператор Eurostar предупреди за "сериозни закъснения" и възможни отмени на полети и влакове в последния момент. Пътниците се призовават да проверяват актуалното разписание и да отлагат неналожителни пътувания, докато условията се нормализират.
