Британците и Французите са изправени пред значителни затруднения в пътуването със самолети, влакове и по пътищата, тъй като бурята "Горети" причинява хаос в Северна Европа. Стотици хиляди домове са без ток, предаватМетеорологичната служба на Острова издаде ново предупреждение за сняг и лед за части от Шотландия, северните части на Англия и Мидландс.Посочва, че "снежната буря ще доведе до някои смущения“, като се очаква да започне в 2 часа сутринта и да продължи до 15 часа.Службата съобщава, че хората могат да очакват закъснения в пътуванията по пътищата, железопътния транспорт и въздушния транспорт, като е възможно да има и отменени курсове на обществения транспорт.Около 380 000 домове във Франция останаха без електричество в петък, след като бурята Горети връхлетя части от Северна Европа, с ветрове от над 200 километра в час и донесе допълнителни смущения в пътуванията след седмица на обилни снеговалежи.