ЗАРЕЖДАНЕ...
Бурята "Горети" причини хаос в Северна Европа, отменени са полети, стотици хиляди са без ток
© AFP
Метеорологичната служба на Острова издаде ново предупреждение за сняг и лед за части от Шотландия, северните части на Англия и Мидландс.
Посочва, че "снежната буря ще доведе до някои смущения“, като се очаква да започне в 2 часа сутринта и да продължи до 15 часа.
Службата съобщава, че хората могат да очакват закъснения в пътуванията по пътищата, железопътния транспорт и въздушния транспорт, като е възможно да има и отменени курсове на обществения транспорт.
Около 380 000 домове във Франция останаха без електричество в петък, след като бурята Горети връхлетя части от Северна Европа, с ветрове от над 200 километра в час и донесе допълнителни смущения в пътуванията след седмица на обилни снеговалежи.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Съпруга на служител на Белия дом публикува карта на Гренландия в цветовете на американското знаме
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:35 / 08.01.2026
Макрон: Франция ще гласува против търговското споразумение между ...
22:08 / 08.01.2026
Край бреговете на Турция: Дрон атакува петролен танкер, плаващ къ...
17:17 / 08.01.2026
Три жертви след експлозия в жилищна сграда в Германия, сред тях и...
17:13 / 08.01.2026
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран Монтана вн...
15:42 / 08.01.2026
ЕС прие промени при ремонтите на уреди, удрят по производителите
15:45 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.