Българско семейство е било в самолет, докато ракетите са летели в небето покрай тях
"Днес излетяхме за Турция, но като стигнахме Кувейт, затвориха въздушното пространство. Около два часа летяхме обратно и сега пак сме в горещата точка“, разказва Константин Попов пред NOVA.
Самолетът е бил пренасочен обратно към Дубай, където семейството отново е настанено в същия хотел, но без багажа си. В далечината се чували гърмежи. По думите им, ситуацията е била изключително напрегната.
"Реално летяхме през Залива по същото време, в което ракетите са били във въздуха“, споделят те.
Семейството очаква развитие на ситуацията и възможност да се прибере безопасно в България.
Обстановката в региона остава динамична, а редица авиокомпании продължават да пренасочват или отменят полети заради рисковете във въздушното пространство.
