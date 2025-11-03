ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българският Тайсън Фюри: Свалих 70 килограма за 6 месеца! На 20 години бях 183
На 29.11 той ще се изправи срещу Ангел Русев в очакван с голямо нетърпение сблъсък при най-тежките, в една от черешките на тортата от програмата на MAX FIGHT 63. Събитието ще се проведе в залата на волейболния "Левски София".
"Казах и на Ангел - няма да търся задължителен нокаут в мача помежду ни. Напротив. Ще се опитам да наложа темпото си на игра постепенно и да откъсвам парче по парче от опонента си, както обичам да правя. Разучили сме го, наясно сме със силните и слабите му страни, но няма да издавам каква е стратегията за срещата. Едно е сигурно - ще бъде интересно!", коментира 210-
Какво сподели той за тренировките си с Арман Хакобян?
С какво може да бъде полезен на зрители, които също искат да се отърват от излишните килограми?
Кой е бил в основата на забележителната, историческа промяна във физиката на Тихомир и на практика е спасил живота му?
Защо решава да се върне на ринга на тази възраст, след толкова продължителна пауза?
Отговорите - във видеото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 255
|предишна страница [ 1/43 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: