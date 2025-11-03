Новини
Българският Тайсън Фюри: Свалих 70 килограма за 6 месеца! На 20 години бях 183
Автор: Георги Куситасев 14:42
© Неформално с Георги Петков
"Свалих 70 килограма за 6 месеца! На 20 години бях 183...". Това сподели за "Неформално с Георги Петков" най-високият боксьор, участвал в бойна вечер от веригата MAX FIGHT - Тихомир Батинков, известен също като "Българският Тайсън Фюри". 

На 29.11 той ще се изправи срещу Ангел Русев в очакван с голямо нетърпение сблъсък при най-тежките, в една от черешките на тортата от програмата на MAX FIGHT 63. Събитието ще се проведе в залата на волейболния "Левски София".

"Казах и на Ангел - няма да търся задължителен нокаут в мача помежду ни. Напротив. Ще се опитам да наложа темпото си на игра постепенно и да откъсвам парче по парче от опонента си, както обичам да правя. Разучили сме го, наясно сме със силните и слабите му страни, но няма да издавам каква е стратегията за срещата. Едно е сигурно - ще бъде интересно!", коментира 210-
сантиметровият боец.

Какво сподели той за тренировките си с Арман Хакобян?

С какво може да бъде полезен на зрители, които също искат да се отърват от излишните килограми?

Кой е бил в основата на забележителната, историческа промяна във физиката на Тихомир и на практика е спасил живота му?

Защо решава да се върне на ринга на тази възраст, след толкова продължителна пауза?

Отговорите - във видеото.

