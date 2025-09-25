Българка загина при катастрофа пред пункта за събиране на пътни такси в Гърция

© Българка e загинала в автомобилна катастрофа, която е станала на магистрала Егнатия Одос Игуменица-Кипос на 24 септември, малко преди бариерата на Арданио, предава Evros News.



Жената, която е от България, е била пътник в лекия автомобил, управляван от сина й, когато по неизвестни до момента причини той е загубил контрол над колата малко преди да стигне до пункта за пътни такси в Арданио.



Колата излиза от пътя и се преобръща, в резултат на което 62-годишната жена умира, а синът й е ранен. Той е бил транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медицинските оценки животът му не е в опасност.



Причините за инцидента се разследват от Отдела на пътната полиция в Александруполис.