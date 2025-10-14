Новини
Българка за потопа в Испания: Все още опасността не е отминала
08:55
© NOVA
Проливни дъждове предизвикаха наводнения в източната част на Испания. На любителски кадри се виждат потоци от кал и вода, които заливат района на Каталуния, след като бурята "Алис" връхлетя региона. Националната метеорологична служба на страната издаде червен код и предупреди за опасност за живота на хората.  В град Ла Рапита нивото на водата е достигнало един метър. Потопени са коли по улиците. Има и много наводнени къщи. Миналата година при подобно наводнение реките в района на Валенсия и няколко други региони излязоха от коритата си. Тогава загинаха повече от 200 души.

"Все още опасността не е отминала. Регионалните власти предупредиха, че хората не трябва да се отпускат, тъй като прогнозата от понеделник вечерта беше за нови интензивни дъждове", каза пред NOVA преподавателят в университета в Барселона Велислава Симеонова.

По думите ѝ районът, в който се очакват валежите, обхваща една от най-големите речни системи на полуострова – делтата на река Ебро, която е една от най-пълноводните. "За съжаление материалните щети в малки общини в този район са изключително големи. Там градското устройство е още от времето на Франко и не е съобразено с управлението на речните системи", каза още Симеонова.

