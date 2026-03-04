ЗАРЕЖДАНЕ...
Българка в Тел Авив: Атакуват ни с по една-две ракети на ден
"Положението на север е много по-тежко, времето на хората да се скрият в убежищата е много по-кратко", поясни тя.
"Няма много официална информация. Това какво прави правителството не е напълно ясно", каза още жената.
"Това, което официално ни съобщават е, че може би ливанското правителство има над 100 000 ракети", каза тя и добави, че не се очаквало включване от тях и че ливанското правителство прави всичко възможно да не обстрелва Израел.
На въпрос дали скоро ще бъдат евакуирани тя отговори, че няма информация, но има доста болни и възрастни хора, които искат да се приберат.
"Надяваме се скоро да приключи и да се приберем живи и здрави", завърши тя.
