Има атаки, но те не са масирани, по-скоро по една две ракети на ден, разказа българката в Израел Рина Бакалов в предаването по БНТ "Денят започва" и разказа, че днес също е имало атаки в 6.00 часа сутринта."Положението на север е много по-тежко, времето на хората да се скрият в убежищата е много по-кратко", поясни тя."Няма много официална информация. Това какво прави правителството не е напълно ясно", каза още жената."Това, което официално ни съобщават е, че може би ливанското правителство има над 100 000 ракети", каза тя и добави, че не се очаквало включване от тях и че ливанското правителство прави всичко възможно да не обстрелва Израел.На въпрос дали скоро ще бъдат евакуирани тя отговори, че няма информация, но има доста болни и възрастни хора, които искат да се приберат."Надяваме се скоро да приключи и да се приберем живи и здрави", завърши тя.