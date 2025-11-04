ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българите - едни от най-силно застрашените от бедност през 2024 г.
Според тази статистика Люксембург се нарежда на първо място, като веднага след това е България - на второ място. Приблизително 12% от пълнолетните българи, които са трудово ангажирани, са живели в риск от бедност през изминалата 2024 г.
Най-слабо застрашени са били гражданите на Финландия, където процентът е бил едва 2,8.
В 22 страни от ЕС процентът на работещите, изложени на риск от бедност, е по-висок при мъжете, отколкото при жените, като най-голямата разлика между половете е в Румъния (8,1 % ). В Германия процентите са еднакви за мъжете и жените, докато в Чехия, Латвия, Кипър и Люксембург процентите са по-високи за жените, отколкото за мъжете.
