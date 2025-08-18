Българин е в критично състояние след тежка катастрофа в Гърция, в която трима души загинаха на място

© YouTube/XronosGr Български гражданин е откаран в болница в Комотини в критично състояния след тежка катастрофа, с три жертви, на магистрала "Егнатия" в Гърция. Това съобщава гръцкият сайт iefimerida.



Инцидентът е станал около 11:00 часа днес край пункта за събиране на пътни такси "Ясмос".



Гръцкият сайт xronos.gr информира, че пътният инцидент е възникнал между камион и два леки автомобила. В тежкотоварното превозно средство са пътували двама души, като нашият сънародник го е управлявал. В единия лек автомобил са били четирима души - трима от тях са загинали на място. Пътниците на втората кола са с леки наранявания и са били откарани в болница.



По първоначална информация камионът е катастрофирал в двата автомобила, вследствие на което е избухнал пожар. Тримата пътници, загинали в катастрофата, са изгорели в запалилия се автомобил.



Гръцките медии пишат, че пътуващите в двата автомобила са се прибирали от сватба в Еврос. Починалите на място са били емигранти от Албания.



Пътничката в камиона, управляван от нашия сънародник, е без опасност за живота.