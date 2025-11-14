Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Австрийските власти обявиха, че при разследване на пожар в ресторант, намиращ се в центъра на тиролския град Инсбрук, е открита българска следа в престъплението, благодарение на намерена ДНК, предава APA.

Според властите 37-годишен българин, наемател на заведението е платил на друг българин, за да го подпали. 

Наемателят е обвинен от подпалвача, заяви говорителят на австралийската прокуратура.

В момента и двамата се намират в предварителния арест в Инсбрук.

Бившият ресторантьор отрича обвиненията.

''Той е шокиран и категорично отрича обвиненията'', заяви адвокатът му Маркус Абверцер.

По време на пожарът, който е станал на 1 срещу 2-ри юни, никой не е пострадал.