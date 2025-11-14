APA.
Според властите 37-годишен българин, наемател на заведението е платил на друг българин, за да го подпали.
Наемателят е обвинен от подпалвача, заяви говорителят на австралийската прокуратура.
В момента и двамата се намират в предварителния арест в Инсбрук.
Бившият ресторантьор отрича обвиненията.
''Той е шокиран и категорично отрича обвиненията'', заяви адвокатът му Маркус Абверцер.
По време на пожарът, който е станал на 1 срещу 2-ри юни, никой не е пострадал.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.