Българин е арестуван при една от най-големите акции срещу трафика на наркотици в Нидерландия

© Нидерландските власти са конфискували 3300 кг кокаин в склад в Стандаарбуйтен, община Мердийк, в понеделник сутринта, арестувайки осем мъже от пет различни държави в една от най-големите акции срещу наркотици в последните години в Северен Брабант, съобщава полицията, предава NL Times, като се позовава на Omroep Brabant, според които кокаинът се оценява на около 250 милиона евро.



Сред заподозрените са трима мъже от Бреда (Нидерландия) на възраст 21, 22 и 35 години, 30-годишен мъж от Колумбия, 38-годишен мъж от Англия, 41-годишен мъж от Мароко, 50-годишен мъж от България и 47-годишен мъж от Росендал, който е бил арестуван по-късно същата вечер. Допълнителни претърсвания са проведени на три места в Бреда и едно в Росендал, въпреки че властите не са разкрили никакви допълнителни нарушеня.



Официални лица заявяват, че операцията е била провокирана от информация от чужбина.



"Производството и трафикът на наркотици са тясно свързани с убийства, насилие, заплахи, корупция, пране на пари и преплитане на престъпни мрежи с легитимното общество. Ето защо е от решаващо значение да се предприемат строги мерки срещу престъпните мрежи, занимаващи се с внос, производство и търговия с наркотици“, заявяват властите.