|Българин е арестуван при една от най-големите акции срещу трафика на наркотици в Нидерландия
Сред заподозрените са трима мъже от Бреда (Нидерландия) на възраст 21, 22 и 35 години, 30-годишен мъж от Колумбия, 38-годишен мъж от Англия, 41-годишен мъж от Мароко, 50-годишен мъж от България и 47-годишен мъж от Росендал, който е бил арестуван по-късно същата вечер. Допълнителни претърсвания са проведени на три места в Бреда и едно в Росендал, въпреки че властите не са разкрили никакви допълнителни нарушеня.
Официални лица заявяват, че операцията е била провокирана от информация от чужбина.
"Производството и трафикът на наркотици са тясно свързани с убийства, насилие, заплахи, корупция, пране на пари и преплитане на престъпни мрежи с легитимното общество. Ето защо е от решаващо значение да се предприемат строги мерки срещу престъпните мрежи, занимаващи се с внос, производство и търговия с наркотици“, заявяват властите.
