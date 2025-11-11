ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брюксел прави свой "ЦРУ": Нова разузнавателна структура в ЕС, водена от Фон дер Лайен
Новото звено ще бъде част от генералния секретариат на Комисията и ще наема служители от различни разузнавателни структури в Европейския съюз. Основната му задача ще бъде да събира и обединява разузнавателна информация, която да се използва за общи цели на ЕС.
Според британския вестник, "в рамките на този подход се разглежда въпросът за създаването на специализирана служба“.
Освен това, Европейският съюз възнамерява да създаде специализиран център за борба с предполагаемата дезинформация от страна на Русия, Китай и други страни.
Автор на инициативата е Урсула фон дер Лайен. Публикуването на документа, на който се позовава вестникът, е планирано за 12 ноември. В него се твърди, че "хибридните атаки“ на Русия и Китай с цел разширяване на влиянието им в Европа са основна заплаха за ЕС.
