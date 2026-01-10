ЗАРЕЖДАНЕ...
Броят на жертвите при протестите в Иран продължава да расте
Други съобщения, макар и непотвърдени, посочват, че броят на жертвите е в стотици, позовавайки се на местни лекари в Иран.
Свидетел от западната част на Иран е заявил пред Reuters, че Ислямската революционна гвардия е разположена и открива огън в района, от който свидетелят говори.
По-рано вестник Telegraph съобщи, че върховният лидер аятолах Али Хаменей е поставил Ислямската революционна гвардия в най-висока степен на готовност.
