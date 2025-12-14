BBC.
Според министъра "една от жертвите е дете, починало по-късно през нощта в Детската болница в Сидни в Рандуик“.
"Това е абсолютно ужасяващо за нашата общност като цяло, за всички австралийци, но е особено опустошително за еврейската общност“, заяви Парк в предаването "Today Show“ на Nine.
Министърът допълни, че още четирима от ранените при стрелбата се лекуват в детската болница, намеквайки, че сред ранените има още непълнолетни.
