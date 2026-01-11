Сподели close
Броят на убитите при потушаването на протестите в Иран достигна 116. Това съобщи днес Associated Press.

Агенцията отбелязва, че поради прекъсването на интернет връзката и телефонните линии в Иран е станало по-трудно да се оцени състоянието на демонстрациите от чужбина.

Според американската организация за правата на човека Human Rights Activists News Agency (HRANA) броят на убитите при протестите е нараснал най-малко до 116. Броят на задържаните е достигнал 2600.