France 24.
18-годишен швейцарец почина от раните си в местна болница в Цюрих, съобщи прокуратурата на швейцарския кантон Вале.
Десетки ранени, много от които са тежко ранени, все още са хоспитализирани в Швейцария, както и във Франция, Германия, Италия и Белгия.
Сред 41-те жертви са 23 са швейцарци, 18 чуждестранни граждани, сред които осем французи, шест италианци, един белгиец, един португалец, един румънец и един турчин.
Загиналите хора са на възраст между 14 и 39 години.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.