Други 410 души са в неизвестност, а 4200 са ранени. Повече от милион жители са били принудени да напуснат домовете си.
Наводнения и свлачища са възникнали поради проливни дъждове в индонезийските провинции Северна Суматра, Ачех и Западна Суматра.
"Обобщение на последиците от бедствието: 908 загинали, 410 изчезнали, 4200 ранени“, съобщи Националната агенция за управление на бедствията.
Индонезийското министерство на околната среда вече заяви, че минните компании в засегнатите райони и неконтролираното изсичане на гори, които биха могли да задържат наводнителните води, са отчасти виновни за катастрофалните последици от проливните дъждове. Разследванията на някои от тези компании вече са започнати.
