Броят на жертвите от експлозията на автомобил в Ню Делхи нарасна до 13
Автор: Борислава Благоева 19:44
©
Броят на жертвите от експлозията на кола в квартал в индийската столица, нарасна до 13 души, съобщава NDTV, позовавайки се на полицията.

24 души са ранени при експлозията.

Индийският премиер Нарендра Моди изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и ранените. Той обявиа, че е обсъдил ситуацията с министъра на вътрешните работи Амит Шах и други официални лица.

В понеделник вечерта кола експлодира на светофар близо до историческия Червен Форт в Ню Делхи. Причината за експлози
ята все още не е установена. Полицията разследва причините довели до инцидента.

След експлозията е обявено състояние на повишена тревога в Ню Делхи, както и в съседния щат Утар Прадеш и индийския метрополис Мумбай. Патрулите са засилени и по границите на Индия с Пакистан и Бангладеш.






