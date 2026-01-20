The Independent. Най-малко 40 души загинаха в неделя вечерта, след като високоскоростен влак дерайлира и се сблъска с насрещно движещ се влак, като го избута от релсите край град Кордоба.
Експерти на място са открили сериозно износване на връзката между отделните секции на релсите. По думите им това показва, че повредата е съществувала от дълго време, е заявил източникът пред агенция Reuters. Според предварителните данни дефектната връзка е довела до образуване на празнина между релсовите секции, която постепенно се е разширявала при преминаването на влаковете.
Източникът е посочил, че разследващите смятат дефектната връзка за ключов фактор при установяването на точната причина за инцидента.
Междувременно стана ясно, че синдикатът на машинистите SEMAF е изпратил писмо до железопътния оператор ADIF още през август, в което е предупреждавал за "сериозно износване" на високоскоростните железопътни линии. Според синдиката подадените сигнали са били пренебрегнати. SEMAF е алармирал и за наличие на дупки, неравности и дисбаланс в надземната електропреносна мрежа, които, по думите на машинистите, водят до чести повреди и повреждат подвижния състав.
