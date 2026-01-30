Associated Press.
Най-голям брой жертви има в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана.
По-рано беше съобщено за 51 загинали.
Според данни на сайта PowerOutage.com около 230 хиляди домакинства в САЩ остават без електричество, като най-тежката ситуация е в Тенеси и Мисисипи.
От вечерта в петък югоизточната част на страната очаква нови студове и снеговалежи. Снежната буря ще засегне основно щатите Вирджиния, Джорджия, Тенеси, Южна и Северна Каролина.
От петък вечер до неделя сутрин може да падне 7-20 см сняг. Скоростта на поривите на вятъра може да достигне 22 м/с. В Северна и Южна Каролина е обявено извънредно положение.
