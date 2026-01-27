Associated Press.
Сред загиналите са двама, блъснати от снегопочистваща техника в Масачузетс и Охайо, тийнейджъри, получили смъртоносни травми при каране на шейни в Арканзас и Тексас, както и жена, чието тяло е било открито под снега в град Емпория (щат Канзас). Според данни на властите в Ню Йорк, само през изминалия уикенд по улиците на града са били открити телата на осем души.
Стихията е причинила мащабни прекъсвания в електроснабдяването. Според информация на портала Poweroutage.com, към вечерта в понеделник без електричество са останали над 630 000 абонати.
Основният удар падна върху южните щати – ледените дъждове повредиха електропроводите в северната част на Мисисипи и отделни райони на Тенеси.
Нарушено е въздушното съобщение: според данни на Flightaware.com, в понеделник в цялата страна са регистрирани над 12 000 закъснения и отменени полети. Ден по-рано бяха отменени 45% от всички вътрешни полети - това е максималният показател от началото на пандемията COVID-19.
Националната метеорологична служба предупреждава, че студът ще продължи: очаква се приток на нов арктически въздух, който ще засили застудяването в регионите, които вече са засегнати от снеговалежи и заледяване. Освен това синоптиците не изключват образуването на нова зимна буря, която може да засегне източното крайбрежие през следващия уикенд.
