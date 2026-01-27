USA Today.
За загинали се съобщава в 14 американски щата. Най-много смъртни случаи са регистрирани в щата Ню Йорк, където са загинали девет души. По-рано тази седмица са получени данни за 14 загинали.
В много щати количеството на валежите надхвърли 30 см, което доведе до прекъсвания в движението по пътищата, отмяна на полети и затваряне на училища. Според данни на Националната метеорологична служба, в някои райони на север от Питсбърг (щат Пенсилвания) количеството на валежите надхвърли 50 см.
В страната все още се наблюдават прекъсвания в електроснабдяването. Според данни на сайта PowerOutage.com, в момента без електричество са около 550 хиляди души, най-много в щатите Тенеси и Мисисипи. Властите предупреждават, че възстановяването на електроснабдяването може да отнеме няколко дни.
Очаква се ниските температури да се запазят в продължение на около седмица. Метеоролозите не изключват, че през уикенда на източното крайбрежие на САЩ може да се разрази още една буря.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.