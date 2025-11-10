Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
British Airways ще предлага безплатен интернет на всички пътници след споразумение с компанията на Илон Мъск
Автор: Росица Чинова 10:40Коментари (0)72
© Sky News
British Airways обяви, че ще предоставя на всички свои клиенти "безплатен, надежден и светкавично бърз" Wi-Fi по време на полетите си, предава Sky News. Авиокомпанията е сключила споразумение с доставчика на сателитен интернет Starlink, собственост на SpaceX, аерокосмическата компания на Илон Мъск.

Предлагането на Wi-Fi ще започне в началото на следващата година със скорости на изтегляне до 450 Mbps. Това ще позволи на пътниците в икономична, бизнес и първа класа да изпращат текстови съобщения, да работят онлайн и дори да гледат филми без забавяне, докато са във въздуха. До момента безплатен пълен достъп до интернет се предоставяше само на пътниците в първа класа, докато редовните клиенти трябваше да плащат от 1,99 паунда за съобщения до 21,99 паунда за пълно ползване на интернет.

Безплатен Starlink Wi-Fi ще се предлага и в Aer Lingus, както и в испанските авиокомпании Iberia, Vueling и LEVEL, които също са част от International Airlines Group (IAG). Тези компании ще се присъединят към конкурентните превозвачи като airBaltic, Air France и Scandinavian Airlines, които вече предлагат безплатен Starlink Wi-Fi за някои пътници. Общият брой самолети, в които ще бъде наличен новият Wi-Fi, ще надхвърли 500 в авиокомпаниите на IAG.

Още по темата: общо новини по темата: 71
05.11.2025 »
30.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
12:44 / 08.11.2025
Актуални теми
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Бюджет 2026
Никола Саркози влиза в затвора
Влизането на България в Шенген
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: