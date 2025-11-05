Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "Магнитски" остават в сила!
Автор: Елиза Дечева 17:23Коментари (0)48
©
От Британско посолство в София отговориха на коментара на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че е преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън за свалянето на санкциите по "Магнитски".

"Фокус" припомня, че от "Демократична България" заявиха преди дни, че бившият вицепремиер Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за отпадането на санкциите по "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.

"Фокус" публикува съобщението без редакторска намеса: 

В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:

Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.

КРАЙ 

Санкциите остават в сила.

Още по темата: общо новини по темата: 16
05.11.2025 »
05.11.2025 »
27.02.2023 »
19.02.2023 »
19.02.2023 »
16.02.2023 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
България в еврозоната
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: