Външното министерство на Обединеното кралство публикува актуализирана оценка на ситуацията в Кипър.
В ново становище за пътуващите британци на своя уебсайт министерството заявява, че терористични атаки на острова "не могат да бъдат изключени“.
Атаките могат да бъдат безразборни, включително на места, посещавани от чуждестранни граждани, предупреждава съобщението.
База на Кралските военновъздушни сили в Кипър беше обект на две атаки с дронове по-рано тази седмица, което накара Великобритания да разположи в региона военен кораб от тип 45 HMS Dragon.
