Докладът от 174 страници на бивш съдия от Върховния съд, в който се посочва, че е имало "пропуски“ в управлението на случая с 74-годишния Сергей Скрипал.
Бившият член на руското военно разузнаване е пристигнал в Обединеното кралство по програма за обмен на затворници, след като е бил осъден за шпионаж в полза на Великобритания.
Седемседмично разследване, струващо над 8 милиона лири, е установило, че атаката с "Новичок“ на 4 март 2018 г. е могла да бъде избегната само ако той е бил скрит с напълно нова самоличност, което не е било подходящо по това време.
Скрипал и дъщеря му Юлия, 41-годишна, която също е била отровена, са били в тежко състояние след атаката с "Новичок“, заедно с тогавашния полицейски служител Ник Бейли, който е бил изпратен да претърси дома им. Всички те са оцелели.
Но 44-годишната Доун Стърджис несъзнателно се напръскала с "Новичок“, даден й от партньора й 52-годишния Чарли Роули в бутилка с парфюм месеци по-късно – на 30 юни 2018 г. Роули твърди, че е намерил бутилката на улицата.
Стърджис, майка на три деца, припаднала в апартамент в Еймсбъри, Уилтшър, и починала в болница малко повече от седмица по-късно, на 8 юли, докато Роули останал в тежко състояние, но оцелял.
Лорд Хюз заявява, че Стърджис е получила "напълно подходяща“ медицинска помощ, но състоянието й било "несъвместимо с живота“ от много ранен етап на лечението.
