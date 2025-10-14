© Уес Стрийтинг заяви, че е доволен, че правителството вече може да говори за проблемите, причинени от Брекзит, тъй като премиерът се готви да обвини излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз за болната икономика на страната, предава The Independent.



Говорейки на панел на литературния фестивал в Кливеден, министърът на здравеопазването заяви, че страната е изправена пред "огромна опасност".



"Повече от десетилете се сблъскваме с ниска производителност. Стигнахме до момент, в който хората плащат повече чрез данъците си и чувстват, че получват по-малко. И в действителност е така", казва Стрийтинг.



На въпроса доколко според него Брекзит е виновен за тези проблеми, той отговори: "Това е част от проблема. Няма съмнение, че това е другият проблем, с който се сблъскваме. Радвам се, че вече можем да отбележим Брекзит като един от проблемите ни".



Това се случва, след като източници съобщиха на The Times, че премиерът ще обвини Найджъл Фараж и Брекзит за очаквания спад в производителността на Великобритания при гласуването на бюджета през ноември, като част от новата така срещу лидера на Reform UK.



Служители на Министерството на финансите се готвят Службата за бюджетната отговорност (OBR) да намали прогнозите си за растежа на производителността - понижение, което вероятно ще създаде допълнителен дефицит от около 20 милиарда паунда. Очаква се дефицитът да бъде запълнен с редица увеличения на данъците.



Съобщено е, че министър-председателят Кийър Стармър и финансовият министър Рейчъл Рийвс планират да твърдят, че това понижение нямаше да се случи, ако Великобритания не беше излязла от Европейския съюз, като обвиняват лидера на реформаторите за воденето на кампанията за извеждането й.



Въпреки че министърът на здравеопазването заяви, че изпитва "огромно уважение" към хората, гласували за напускането на ЕС, той казва, че не е имало достатъчно голям дебат за икономическите проблеми, които то е причинило.



"Бяхме предупредени, че това (Брекзит) ще има икономическо въздействие и то има. И то засегна силно страната ни, така че трябва да се справим с проблема", казва той.



"Трябва да се справим със структурните проблеми в британската икономика и правим това, като създаваме стабилност и условия, в които хората могат да инвестират уверено в нашата страна - признавайки, че правителствата не създават растеж, но ние можем да помогнем за създаването на условия за растеж и процъфтяването на бизнеса. Това е, което трябва да направим."



През март британската медия разкри, че Брекзит е струвал на британския бизнес 37 милиарда паунда годишно в резултат на 5% спад в търговията с ЕС.



Преди това правителството не беше склонно да критикува Брекзит, от страх, че критиците ще се възползват от подобни критики като доказателство, че Лейбъристката партия (политическа лявоцентристка партия в Обединеното кралство) иска да върне Великобритания в ЕС.



Това се промени през последните седмици, тъй като премиерът засили атаките си срещу Reform UK и ролята, която Фараж изигра за извеждането на Великобритания от ЕС, като част от опитите му да възстанови затруднените рейтинги на одобрението на Лейбъристката партия.